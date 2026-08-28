Das starke Auslandsgeschäft glich die schwache Nachfrage auf dem Heimatmarkt aus. Die Exporte kletterten ​im ersten Halbjahr um 71 Prozent auf mehr als ​790'000 Fahrzeuge und machten damit 44 ​Prozent des Gesamtabsatzes aus. Um die Abhängigkeit vom chinesischen Markt zu verringern, ‌treibt BYD seine Expansion im Ausland voran und gewinnt dabei zunehmend Marktanteile in Europa und Südostasien. In China leidet die Branche ​unter ​einem harten Preiskampf und der Kaufzurückhaltung ⁠der Kunden.