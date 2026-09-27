Das kann Stoff für die anstehende Diskussion im Nationalrat sein. Dabei ist die Lage ohnehin pikant und die durch den Ständerat beschlossene 90-Prozent-Unterlegung keineswegs in Stein gemeisselt. Zum einen dürfte zu reden geben, dass die UBS den Beschluss der kleinen Kammer als «übermässige» Verschärfung der Schweizer Eigenkapitalanforderungen eingestuft hat und dabei geblieben ist, dass die Kosten extremer Regulierung Schaden verursachen würden. UBS-freundliche Vertreter dürften diesen Standpunkt ebenfalls einnehmen und so für mildere Kapitalvorschriften eintreten.