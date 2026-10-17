Die Renditen von Staatsanleihen waren zuletzt weltweit stark gestiegen, was die Zinsen ‌für Kredite nach oben treibt. Als Gründe gelten Sorgen über die Staatsverschuldung und die Inflation sowie ein hoher Kapitalbedarf für Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI). Die ​EZB hat die Leitzinsen in den vergangenen vier Monaten ​zweimal angehoben. Für Dezember wird eine ​weitere Erhöhung auf 2,75 Prozent erwartet. Ab diesem Niveau gilt die Geldpolitik als restriktiv, ‌bremst also die wirtschaftliche Aktivität aus.