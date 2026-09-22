Erst ab Mitte 2027 sei ein Rückgang der Inflation in Richtung des Zielwerts der EZB zu erwarten, sagte Lane. Die Notenbank strebt mittelfristig eine Teuerung von zwei Prozent an. Zuletzt lag die Inflationsrate im Euroraum im August bei 3,3 Prozent, wobei die Teuerung vor allem durch die höheren Energiepreise angetrieben wurde.