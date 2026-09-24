Die Teuerungsrate war im August auf über drei Prozent gestiegen. Wegen der Spannungen im Iran ‌und der damit verbundenen höheren Benzin- und Gaspreise rechnen einige Experten bis zum Jahresende mit einem Anstieg auf vier Prozent. Der Preisschub bei Energie ​hat an den Finanzmärkten die Wetten auf weitere ​Zinserhöhungen der EZB angeheizt. Investoren erwarten nun ​drei oder vier weitere Schritte zusätzlich zu den Anhebungen im Juni und September. ‌Rechne man aber die Risikoprämie aus den Marktdaten heraus, liege der Zinsgipfel im kommenden Jahr knapp über drei Prozent und werde bis Ende ​2027 wieder ​sinken, sagte Lane. Dies deute ⁠darauf hin, dass tatsächlich nur zwei weitere ​Zinserhöhungen eingepreist seien.