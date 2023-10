«Ich denke, vier Prozent sind ein restriktives Niveau», sagte Lane am Donnerstag auf einer Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt. «Insgesamt ist die Einschätzung, wir sind restriktiv.» Nach mittlerweile zehn Zinsanhebungen in Serie seit dem Sommer 2022 liegt der am Kapitalmarkt massgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser erhalten, wenn sie überschüssige Gelder bei der Notenbank parken, inzwischen bei 4,00 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999.