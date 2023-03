Der Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA vor mehr als zwei Wochen sowie der Notverkauf der Schweizer Grossbank Credit Suisse an den heimischen Rivalen UBS hatten Anleger an den Börsen aufgeschreckt. Befürchtungen wurden geweckt, eine neue Bankenkrise könnte heraufziehen. Die Aktien europäischer Finanzinstitute waren zeitweise kräftig in den Keller gerauscht. Zuletzt beruhigte sich die Situation aber wieder etwas. Die EZB hat bei ihren Zinsentscheidungen auch die Finanzmarktstabilität im Blick. Ihre nächste Zinssitzung ist am 4. Mai. Im Kampf gegen die hohe Inflation im Euroraum hat sie die Zinsen seit Juli 2022 bereits sechs Mal in Folge angehoben - zuletzt Mitte März um 0,50 Prozentpunkte. Wegen der Bankenturbulenzen hatte die Notenbank keinen konkreten Zinsausblick gegeben.