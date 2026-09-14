Die Erdgaspreise befinden sich auf einem Vierjahreshoch. Grund dafür ‌ist, dass europäische Staaten im Sommer mit dem Befüllen ihrer Gasspeicher gezögert hatten, in der Hoffnung, der Iran-Konflikt würde beigelegt und ​die ​Preise würden sinken. Da die Füllstände ⁠nun weit unter dem historischen ​Durchschnitt liegen, wird eilig Gas ⁠eingelagert, was die Preise in die Höhe treibt. Der nächste ‌Zinsentscheid der EZB steht Ende Oktober an. An den Finanzmärkten wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung zu diesem ‌Zeitpunkt auf über 60 Prozent taxiert, während ein ​Zinsschritt bis zum Jahresende bereits weitgehend eingepreist ist.