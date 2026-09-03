Die deutsche Ökonomin stehe in Verhandlungen ⁠mit dem IWF, um dort die Leitung der Abteilung Märkte ‌zu übernehmen, berichtete das «Handelsblatt» am Donnerstag. ‌Die Zeitung beruft ​sich auf Informationen aus Regierungs- und Finanzkreisen. Schnabels Amtszeit bei der EZB endet eigentlich erst Ende 2027. Die EZB wollte sich nicht zu der Personalie ‌äussern. Die Leitung der Abteilung Geld- und Kapitalmärkte beim IWF in Washington ist seit dem 1. September vakant. ​Beim IWF hiess es, das Einstellungsverfahren ​sei im Gange.

Im Falle eines ​vorzeitigen Wechsels von Schnabel wird laut dem «Handelsblatt» eine Paketlösung ‌noch wahrscheinlicher, bei der die Regierungsspitzen der Euro-Staaten alle drei frei werdenden Posten im EZB-Direktorium auf einen Schlag neu besetzen. ​Im ​Juni 2027 endet ⁠die Amtszeit von Chefvolkswirt Philip Lane, ​im Oktober 2027 ⁠die von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Seit Monaten halten ‌sich Gerüchte, Lagarde könnte ihren Posten noch vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich im April ‌2027 räumen, um die Nachfolgesuche zu ​erleichtern.

(Reuters)