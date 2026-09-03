Die deutsche Ökonomin stehe in Verhandlungen ⁠mit dem IWF, um dort die Leitung der Abteilung Märkte ‌zu übernehmen, berichtete das «Handelsblatt» am Donnerstag. ‌Die Zeitung beruft ​sich auf Informationen aus Regierungs- und Finanzkreisen. Schnabels Amtszeit bei der EZB endet eigentlich erst Ende 2027. Die EZB wollte sich nicht zu der Personalie ‌äussern. Die Leitung der Abteilung Geld- und Kapitalmärkte beim IWF in Washington ist seit dem 1. September vakant. ​Beim IWF hiess es, das Einstellungsverfahren ​sei im Gange.