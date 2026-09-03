EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel könnte die Europäische ‌Zentralbank (EZB) ⁠laut einem Medienbericht vorzeitig verlassen und zum Internationalen Währungsfonds (IWF) wechseln. Die deutsche Ökonomin stehe in Verhandlungen mit dem IWF, ⁠um dort die Leitung der Abteilung Märkte zu übernehmen, berichtete das «Handelsblatt» am Donnerstag. Die Zeitung beruft sich auf Informationen aus Regierungs- ‌und Finanzkreisen. Schnabels Amtszeit bei der EZB endet eigentlich erst Ende 2027. ‌Die EZB und auch der IWF wollten sich nicht ​zu dem Bericht äussern. Die Leitung der Abteilung Geld- und Kapitalmärkte beim IWF in Washington ist seit dem 1. September vakant. Sie wurde bislang von dem deutsch-amerikanischen Ökonomen Tobias Adrian geführt. Beim IWF hiess es, das Einstellungsverfahren sei im Gange.