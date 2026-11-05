⁠Regierungen sollten solchen Bestrebungen entgegenwirken, sagte sie am ⁠Donnerstag auf einer EZB-Konferenz in Frankfurt. Viele der Argumente, ‌die zugunsten einer Deregulierung ins ‌Feld geführt würden, seien ​fehlerhaft. Ihr Nutzen sei zweifelhaft, während die potenziellen Kosten beträchtlich seien. «Dank der Reformen, die nach der globalen Finanzkrise umgesetzt wurden, fungierte das Bankensystem ‌bei den jüngsten Schocks als Stabilitätsanker», erklärte die EZB-Direktorin, die Anfang Januar ihr Amt vorzeitig niederlegt, um ​zum Internationalen Währungsfonds zu wechseln.