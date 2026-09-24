Wie die EZB ⁠am Donnerstagnachmittag weiter mitteilte, wird der Schritt ‌am 3. Januar 2027 wirksam. «Bis ‌dahin wird Frau ​Schnabel ihre derzeitige Position behalten und ihre Aufgaben weiterhin wahrnehmen», hiess es weiter. Ein Nachfolger werde vom Europäischen Rat ernannt. ‌Falls erforderlich, würden Schnabels Aufgaben im Direktorium nach ihrem Ausscheiden vorübergehend auf die verbleibenden ​Mitglieder aufgeteilt. Schnabel wird ​laut der Mitteilung am ​4. Januar die Leitung der Abteilung Geld- ‌und Kapitalmärkte beim IWF übernehmen.