Wie die EZB am Donnerstagnachmittag weiter mitteilte, wird der Schritt am 3. Januar 2027 wirksam. «Bis dahin wird Frau Schnabel ihre derzeitige Position behalten und ihre Aufgaben weiterhin wahrnehmen», hiess es weiter. Ein Nachfolger werde vom Europäischen Rat ernannt. Falls erforderlich, würden Schnabels Aufgaben im Direktorium nach ihrem Ausscheiden vorübergehend auf die verbleibenden Mitglieder aufgeteilt. Schnabel wird laut der Mitteilung am 4. Januar die Leitung der Abteilung Geld- und Kapitalmärkte beim IWF übernehmen.
Die achtjährige Amtszeit der deutschen Ökonomin bei der EZB endet eigentlich Ende 2027. Schnabel ist neben EZB-Präsidentin Christine Lagarde die einzige Frau im Führungsgremium der EZB. Sie ist als Direktorin federführend für das Ressort Marktoperationen zuständig.
(Reuters)