Die Genehmigung sei ein wichtiger Schritt für das 32 ‌Milliarden Euro schwere Angebot, teilte Intesa ‌am Dienstag mit. Die ​EZB genehmigte zudem die indirekte Kontrolle über die Investmentbank Mediobanca. Nun richtet sich der Blick auf die italienische Börsenaufsicht Consob, die das Angebotsdokument Anfang kommenden Monats billigen ‌dürfte. Anschliessend kann Intesa die Angebotsphase einleiten. Die Entscheidung der Kartellbehörde wird für die zweite Novemberhälfte erwartet.