Trotz hartnäckig hoher Inflation hält die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins vorerst konstant. Sie beliess den zum Steuern der Geldpolitik massgeblichen Einlagensatz am Donnerstag bei 2,50 Prozent. ‌Nur ⁠wenige Stunden zuvor hatte die EZB den vorzeitigen Rückzug von EZB-Chefin Christine Lagarde für ⁠Februar 2027 bekanntgegeben und damit monatelange Personalspekulationen beendet. Experten warten nun gespannt darauf, wie sich Lagarde auf der Pressekonferenz ‌nach dem Zinsbeschluss zu ihren Zukunftsplänen äussern wird. Ihr Abgang macht ‌den Weg für eine Paketlösung frei, die ​weitere Führungsposten umfasst - darunter die Nachfolge von EZB-Direktorin Isabel Schnabel, die Anfang Januar 2027 zum Internationalen Währungsfonds wechselt.