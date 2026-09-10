Stefan Gerlach, Chefökonom EFG International:

«Als die Inflation im späten Frühjahr anstieg, verzichtete die EZB zunächst auf eine Zinserhöhung, da sich die Wirtschaft des Euro-Raums unmittelbar nach Ausbruch des Golfkriegs abschwächte. Doch die Konjunktur hat sich gefestigt. Der kombinierte Einkaufsmanagerindex stieg im August über 50, was auf eine Expansion hindeutet, und lag über seinem Vorkriegsniveau. Der Euro-Raum hat den Energieschock offensichtlich besser verkraftet als befürchtet. Der Bericht der EZB vom Juli deutete bereits darauf hin, dass eine weitere Zinserhöhung wahrscheinlich sei, sofern sich die Inflationsaussichten nicht deutlich verbessern würden. Dies war nicht der Fall, und heute hat die EZB entsprechend gehandelt.»