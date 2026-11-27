Dabei hatte sich die Französin nachdrücklich für eine stärkere Repräsentanz von Frauen eingesetzt. Doch wenn sie am 7. Februar die Kommandobrücke verlässt, folgt ihr voraussichtlich mit dem Spanier Pablo Hernandez de Cos wieder ein Mann nach. Die Französin Laurence Boone wird dann auf der Führungsebene wohl allein auf weiter Flur sein - als einzige Frau im Direktorium der EZB und auch im EZB-Rat mit insgesamt 27 Geldpolitikern aus 21 Ländern. Damit wäre die EZB sogar die am stärksten von Männern dominierte grosse Notenbank der Welt.
Ein ernüchterndes Ergebnis für eine Institution, die sich seit Jahren für ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis einsetzt. Untersuchungen deuten zudem darauf hin, dass die Auswirkungen über die blosse Aussenwirkung hinausgehen: Studien bringen vielfältiger besetzte geldpolitische Gremien mit einer breiteren Debattenkultur und sogar mit unterschiedlichen Reaktionen auf die Inflation in Verbindung. «Eine Institution, deren Entscheidungen 350 Millionen Europäer betreffen, kann es sich nicht leisten, die Hälfte der verfügbaren Talente zu ignorieren», kritisiert die Französin Stephanie Yon-Courtin, Mitglied des für die EZB zuständigen Ausschusses im Europäischen Parlament. «Auch wenn wir nicht um jeden Preis eine strikte Parität fordern, sind wir doch weit von dem entfernt, wo wir eigentlich sein sollten.»
Die EZB selbst hat nur begrenzten Einfluss auf das Geschlechterverhältnis in ihren Führungsebenen. Unter Lagarde hat die Zentralbank Zielvorgaben eingeführt und den Frauenanteil in der Belegschaft sowie im Management stetig erhöht. Nach Angaben der EZB sind inzwischen rund 40 Prozent der Führungskräfte in leitenden Positionen Frauen. Etwa die Hälfte der Ernennungen und Beförderungen entfällt auf Frauen.
Das grössere Hindernis liegt in der Zusammensetzung des EZB-Rates: 21 der 27 Mitglieder sind Präsidenten nationaler Zentralbanken, die jeweils von den einzelnen Euro-Ländern benannt werden. In fast drei Jahrzehnten war mit Chrystalla Georghadji aus Zypern bislang nur eine einzige Frau als Chefin einer nationalen Zentralbank Mitglied des EZB-Rates.
Das sechsköpfige EZB-Direktorium wird nach einem anderen Verfahren besetzt und weist einen höheren Frauenanteil auf. Die Regierungen der Euro-Länder wählen die Mitglieder gemeinsam aus, nachdem sie das Europäische Parlament konsultiert haben. Die von Frankreich nominierte frühere OECD-Chefvolkswirtin Boone wird voraussichtlich im kommenden Jahr in das Direktorium einziehen. Wenn sie die Position der Anfang Januar vorzeitig ausscheidenden deutschen Direktorin Isabel Schnabel ersetzt, hält sie als einzige Vertreterin die Fahne der Frauen im Führungsgremium der EZB hoch. Das Europäische Parlament hat zwar kein Veto-Recht bei Ernennungen, jedoch wiederholt die mangelnde Vielfalt bei der EZB kritisiert.
Eine Analyse der Nachrichtenagentur Reuters, die 20 grosse Zentralbanken unter die Lupe nahm, ergab, dass Frauen etwa 28 Prozent der Sitze in deren obersten Entscheidungsgremien innehaben. Die australische Notenbank weist mit sechs von neun Sitzen den höchsten weiblichen Anteil auf und hat mit Michele Bullock auch eine Frau an der Spitze. Auch in Neuseeland und bei der Bank of England(BoE) sind Frauen in der Mehrheit.
Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Zusammensetzung von Gremien, die geldpolitische Entscheidungen treffen, deren Arbeitsweise beeinflussen kann. Eine Untersuchung zur US-Notenbank (Federal Reserve) über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten ergab, dass Gremien mit einem ausgewogeneren Geschlechterverhältnis umfassendere Diskussionen führten. Zudem beleuchteten sie ein breiteres Spektrum an Themen und waren eher bereit, vorherrschende Ansichten infrage zu stellen. Dies ist auch ein Grund dafür, warum Zentralbanken zunehmend Vielfalt von den Institutionen fordern, die sie selbst beaufsichtigen.
(Reuters)