Ein ernüchterndes Ergebnis für eine Institution, die sich seit Jahren für ​ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis einsetzt. Untersuchungen deuten zudem darauf hin, dass die Auswirkungen über die blosse Aussenwirkung hinausgehen: Studien bringen vielfältiger besetzte geldpolitische Gremien mit einer breiteren Debattenkultur und sogar mit unterschiedlichen Reaktionen auf die Inflation in Verbindung. «Eine Institution, deren Entscheidungen 350 Millionen Europäer betreffen, kann es sich nicht leisten, die Hälfte der verfügbaren Talente zu ignorieren», kritisiert die Französin Stephanie Yon-Courtin, Mitglied des für die EZB zuständigen Ausschusses im Europäischen Parlament. «Auch wenn wir nicht um jeden Preis eine strikte Parität fordern, ‌sind wir doch weit von dem entfernt, wo wir eigentlich sein sollten.»