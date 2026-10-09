«Es ist klar, dass Deutschland innerhalb der Europäischen Zentralbank weiterhin eine wichtige und einflussreiche Rolle spielen wird - das werde ich gegenüber den europäischen Kollegen auch deutlich machen», sagte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil am Donnerstag. «Die Personalentscheidung treffen wir dann in der Bundesregierung und werden dann gemeinsam etwas vorschlagen.»