Als Favoriten für die Nachfolge Lagardes gelten der Spanier Pablo Hernandez de Cos, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), sowie Klaas Knot, der frühere Chef der niederländischen Zentralbank. Ernennungen bei der EZB sind ​jedoch höchst politisch und oft Teil umfassenderer Verhandlungen zwischen europäischen Institutionen, sodass durchaus noch andere ​Kandidaten ins Spiel kommen könnten. Laut Bundesbankchef und EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel ​kann jeder im EZB-Rat als hochqualifizierter Kandidat gelten. Und es gebe auch «starke Kandidatinnen und Kandidaten» ausserhalb des EZB-Rats, die in der Lage seien, diese ‌Aufgabe zu übernehmen. Letztlich werde es von der Politik entschieden.