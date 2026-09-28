Lagarde hatte bereits bei früherer ​Gelegenheit betont, dass sich die Zinsen nicht ​im Gleichschritt mit den ​Energiepreisen bewegten. Mit den jüngsten Äusserungen wurden Zinsfantasien an den ‌Finanzmärkten gedämpft. Dort gilt eine Erhöhung auf der EZB-Ratssitzung Ende Oktober als weniger wahrscheinlich. Eine Zinserhöhung ​im ​Dezember ist aber ⁠weiterhin weitgehend eingepreist. Die EZB hatte ​den Leitzins im ⁠Kampf gegen die vom Ölpreisschock infolge des ‌Iran-Krieges angeheizte Inflation im September zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben - auf ‌aktuell 2,50 Prozent.