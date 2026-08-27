Einige Währungshüter merkten an, dass sie sich bereits auf der aktuellen Sitzung nicht gegen eine mögliche Zinserhöhung gesperrt hätten. Denn die seit der Sitzung im Juni eingegangenen Daten hätten Argumente für eine weitere ‌Straffung der Geldpolitik untermauert. Der nächste Zinsentscheid der EZB steht auf einer auswärtigen Sitzung am 10. September in Berlin an. An den Finanzmärkten wird ​eine Erhöhung als sehr wahrscheinlich erachtet.