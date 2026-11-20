«Wir befinden ​uns bei der Inflation in einer Lage mit sehr erheblichen Belastungen», sagte der Chef der portugiesischen Notenbank. «Die grosse Frage ist, ob sie von der Energie auf andere Teile der Wirtschaft übergreifen, mit Zweitrundeneffekten.» ‌Damit sind etwa höhere Löhne oder Preise in anderen Bereichen gemeint, die aus einem ursprünglichen Energiepreisschub folgen und die Inflation länger hoch ​halten können.