Die Europäische Zentralbank (EZB) benennt in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Bericht unter anderem Gefahren durch fiskalische Ungleichgewichte und Risiken im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI). Die Begeisterung für das transformative Potenzial von KI habe zwar zu deutlichen Kursgewinnen an den globalen Aktienmärkten geführt. Die aktuellen Bewertungen stützten sich allerdings auf «ambitionierte Gewinnerwartungen», so die EZB. Diese könnten durch Finanzierungssorgen oder den Wettbewerb durch günstigere KI-Modelle infrage gestellt werden.
Investitionen in KI-Infrastruktur würden zunehmend über Fremdkapital finanziert. Eine mögliche Stimmungswende könnte dazu führen, dass sich Verluste von den Aktienmärkten auf die Anleihemärkte ausweiteten, warnte die EZB. Durch das Engagement von Banken und Nichtbanken im Bereich der KI-Finanzierung sowie bei Staatsanleihen setzten sich diese Akteure Risiken durch eine Neubewertung von Vermögenswerten aus. Zu Nichtbanken zählen beispielsweise Unternehmen, die finanzielle Dienstleistungen anbieten, aber nicht zur Bankenbranche gehören.
Zwar ist die Qualität der Bankaktiva laut der EZB nach wie vor solide. Doch könnten es höhere Energiepreise und eine schwächere Wirtschaftslage für Verbraucher und Firmen schwieriger machen, ihre Schulden zurückzuzahlen. «Engere Verflechtungen zwischen Banken und Nichtbanken könnten Schocks im gesamten Finanzsystem verbreiten und verstärken», warnte die Zentralbank.
Banken insgesamt gut aufgestellt
Im Euroraum erhöhten unter anderem ein hohes Verschuldungsniveau und ein wachsender staatlicher Finanzierungsbedarf das Risiko für Phasen abrupter Preiskorrekturen bei Staatspapieren. Die Märkte funktionierten bislang jedoch weiterhin geordnet, konstatierte die EZB. Laut EZB-Vizechef Boris Vujcic sind die Banken insgesamt «gut aufgestellt», um Schocks abzufedern. Bei bestimmten Nichtbanken hingegen seien die Schwachstellen ausgeprägter, da dort die Risiken zunähmen und aufsichtliche Schutzmassnahmen weniger stark entwickelt seien.
Die Wirtschaft der Euro-Zone habe sich trotz des Energiepreisschocks, Handelskonflikten und Extremwetterereignissen weiterhin als widerstandsfähig erwiesen. Länger anhaltende Störungen der Energieversorgung sowie eine fortbestehende Unsicherheit in der Handelspolitik könnten diese Widerstandsfähigkeit jedoch auf die Probe stellen.
(Reuters)