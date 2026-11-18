Investitionen in KI-Infrastruktur würden zunehmend über Fremdkapital finanziert. Eine mögliche Stimmungswende könnte dazu führen, dass sich Verluste von den Aktienmärkten auf die Anleihemärkte ausweiteten, warnte die EZB. Durch das Engagement von Banken und ‌Nichtbanken im Bereich der KI-Finanzierung sowie bei Staatsanleihen setzten sich diese Akteure Risiken durch eine Neubewertung von Vermögenswerten aus. Zu Nichtbanken zählen beispielsweise Unternehmen, die finanzielle Dienstleistungen anbieten, ​aber nicht zur Bankenbranche gehören.