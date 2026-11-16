Während KI ‌anfangs primär ⁠als ein Thema für Aktienbewertungen betrachtet worden sei, habe sie sich inzwischen ⁠zu einem systemischen Risiko entwickelt, warnte EZB-Vizechef Boris Vujcic am Montag in einer Rede auf der ‌Veranstaltung «Euro Finance Week» in Frankfurt. Dies könne Auswirkungen auf ‌Anleihe- und Aktienmärkte, die Cybersicherheit sowie ​auf die operative Stabilität haben. Die Europäische Zentralbank (EZB) weist schon seit Längerem auf Bedenken hinsichtlich der überhöhten Bewertungen von Aktien im Bereich der KI als eine Schwachstelle im Finanzsystem hin. Diese Sorgen haben sich in jüngster Zeit noch weiter verschärft. «Das ‌Risiko einer Neubewertung an den Märkten hat nicht etwa abgenommen, sondern ist weiter gestiegen», betonte der EZB-Vizepräsident.