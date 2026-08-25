Die EZB hatte die Zinsen ‌im Juni erstmals seit fast drei Jahren erhöht, um zu verhindern, dass der kriegsbedingte Anstieg der Energiepreise auf breite Teile der Wirtschaft übergreift. Ein ​weiterer ​Zinsschritt, der bereits in den ⁠Annahmen der EZB-Wirtschaftsprognosen vom Juni enthalten war, soll ​die Entschlossenheit der Zentralbank ⁠signalisieren, eine Wiederholung der massiven Teuerungswelle zu vermeiden, die 2022 auf den ‌russischen Einmarsch in die Ukraine folgte. Ein klareres Bild erhoffen sich die Währungshüter von den Inflationsdaten für August in ‌der kommenden Woche sowie den aktualisierten Wirtschaftsprognosen, die auf ​der Sitzung am 9. und 10. September vorgestellt werden.