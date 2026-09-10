Banger Blick auf den Ölpreis

Der Ölpreis war Mitte der Woche ​wieder ​über die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar je ⁠Barrel gesprungen. Das im April markierte Jahreshoch für Brent-Öl lag bei ​126 Dollar. Der eskalierende ⁠Konflikt zwischen den USA und dem Iran schürt an den Börsen die Sorge vor Lieferausfällen. Die EZB ‌will verhindern, dass der Ölpreisschock das Preisgefüge im Euroraum nachhaltig verändert: Denn die hohen Energiekosten für Konsumenten und Firmen bergen die Gefahr, dass eine Lohn-Preis-Spirale in Gang kommt und ‌sich die starke Teuerung so verfestigt.