Geld allein schaffe keine Kapazitäten zur Umsetzung, heisst ‌es ⁠in einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW), die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt und ⁠die am Montag veröffentlicht werden soll. «Ob die Vorhaben gelingen, hängt entscheidend auch davon ab, ob genügend qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stehen, ‌die sie planen, bauen und betreiben.» Und hier gebe es ‌Fragezeichen, vor allem bei Berufen in den Segmenten Infrastruktur, ​Energiewende und Digitalisierung. «Zählt man überlappende Berufe nur einmal, fehlten zwischen Juli 2025 und Juni 2026 im Durchschnitt 148.047 Fachkräfte für die Investitionsagenda. 44 Prozent der Fachkräftelücke über alle Berufe entfallen damit auf diese drei Berufsgruppen.»