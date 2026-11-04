«In diesem Jahr fahren wir die Anreize für Fahrgäste herunter und nutzen dieses ​Geld, um Anreize für Fahrer zu finanzieren», ​sagte Vorstandschef Dara Khosrowshahi ​in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Höhere Kraftstoffpreise und Fahrerknappheit hätten das ‌Wachstum auf mehreren internationalen Märkten belastet. Uber steht in Deutschland vor der Übernahme des Lieferdienstes Delivery Hero, für ​den ​der US-Konzern bis zu ⁠13 Milliarden Euro ausgeben will.