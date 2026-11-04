Das US-Unternehmen stellte am Mittwoch ‌für ⁠das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn von 95 ⁠bis 99 Cent je Aktie in Aussicht. Analysten hatten LSEG-Daten zufolge ‌mit 1,06 Dollar gerechnet. Uber muss ‌mehr Geld für ​die Gewinnung und Bindung von Fahrern ausgeben, während der Konzern zugleich Übernahmen und den Vorstoss bei autonomen Fahrzeugen finanziert. Die Uber-Aktie legte im frühen Handel dennoch ‌um rund drei Prozent zu.

«In diesem Jahr fahren wir die Anreize für Fahrgäste herunter und nutzen dieses ​Geld, um Anreize für Fahrer zu finanzieren», ​sagte Vorstandschef Dara Khosrowshahi ​in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Höhere Kraftstoffpreise und Fahrerknappheit hätten das ‌Wachstum auf mehreren internationalen Märkten belastet. Uber steht in Deutschland vor der Übernahme des Lieferdienstes Delivery Hero, für ​den ​der US-Konzern bis zu ⁠13 Milliarden Euro ausgeben will.

Der ​Umsatz im abgelaufenen ⁠dritten Quartal stieg um zehn Prozent auf 14,77 ‌Milliarden Dollar. Das war das langsamste Plus seit dem ersten Quartal 2021, übertraf jedoch ‌die Analystenschätzung von 14,69 Milliarden Dollar.

(Reuters)