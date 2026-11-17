Falls das Volk dem Begehren zustimmt, müsste das Parlament innerhalb von drei Jahren eine Lösung finden. Geschieht dies in dieser Zeitspanne nicht, müsste der Bundesrat per Verordnung eine alternative Steuerberechnung einführen. Hierbei würde berechnet, wie viel ein Ehepaar mit einer gemeinsamen Steuererkärung bezahlen würden – also der aktuell gängigen Praktik. Zusätzlich gäbe es eine Berechnung der Steuerrechnung wie bei unverheirateten Paaren. Das Ehepaar bezahlt dann den tieferen der beiden Steuerbeträge.