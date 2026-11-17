Über 3100 cash-Lesende haben abgestimmt -und es bleibt spannend für die Abstimmung Ende November: Exakt die Hälfte, also 50 Prozent der Umfrage-Teilnehmer, Hälfte ist für, die andere Hälfte gegen die «Fairness-Initiative».
Mit der Abstimmung über die «Fairness-Initiative» stimmt die Schweiz zum zweiten Mal in diesem Jahr über die Abschaffung der Heiratsstrafe ab. Bereits im vergangenen März hat die Stimmbevölkerung der separaten Besteuerung von Ehepaaren zugestimmt. Durch die Individualbesteuerung sollen verheiratete und unverheiratete Paare künftig gleich viel Steuern zahlen.
Andere Umfragen zeigen bisher klarere Ergebnisse als die cash-Umfrage. Laut der SRG-Trendumfrage des Forschungsinstituts gfs.bern zur «Fairness-Initiative» wollen 55 Prozent «dafür» oder «eher dafür» stimmen. 34 Prozent sind «eher» oder «bestimmt» dagegen. Elf Prozent wissen es bisher nicht oder gaben keine Antwort. Besonders hoch sei die Zustimmung laut gfs.bern bei verheirateten Paaren und im bürgerlichen Lager.
Laut einer weiteren Umfrage des Instituts Leewas sagen nur 38 Prozent «Ja» oder «eher Ja» zur Fairness-Initiative. 51 Prozent wollen dagegen stimmen. Elf Prozent gaben keine Angabe zur «Fairness-Initiative». Die stärksten Argumente der Befürworter: Ehepaare sollten bei der direkten Bundessteuer nie mehr bezahlen als vergleichbare unverheiratete Paare sowie das Ausfüllen von nur einer statt zwei Steuererklärungen.
Die neue Initiative der Mitte-Partei verfolgt ebenfalls das Ziel, Nachteile für verheiratete Personen abzuschaffen. Statt die Einkommen in der Steuererklärung separat zu betrachten, würden diese mit der «Fairness-Initiative» trotzdem zusammengerechnet. Ehepaare dürften in diesem Fall steuerlich jedoch nicht mehr benachteiligt werden. Wie das genau geschehen soll, bleibt offen.
Falls das Volk dem Begehren zustimmt, müsste das Parlament innerhalb von drei Jahren eine Lösung finden. Geschieht dies in dieser Zeitspanne nicht, müsste der Bundesrat per Verordnung eine alternative Steuerberechnung einführen. Hierbei würde berechnet, wie viel ein Ehepaar mit einer gemeinsamen Steuererkärung bezahlen würden – also der aktuell gängigen Praktik. Zusätzlich gäbe es eine Berechnung der Steuerrechnung wie bei unverheirateten Paaren. Das Ehepaar bezahlt dann den tieferen der beiden Steuerbeträge.
Eine weitere Variante wäre das Teilen des gemeinsamen Einkommens durch einen bestimmten Faktor. Beim Vollsplitting läge dieser Faktor bei 2 und beim Teilsplitting zum Beispiel bei 1,8. Darüber wird dann der relevante Steuersatz ermittelt. Typischerweise ist er tiefer und der Effekt auf die Steuerrechnung zum Vorteil der Eheleute, da die Progression durch das Splitting vermindert wird.
Eine Kalkulation der Zürcher Kantonalbank (ZKB) gibt ein Beispiel. Es vergleicht das heutige System, die im März beschlossene Individualbesteuerung und die Umsetzungsvarianten zur Initiative, die Ende November zur Abstimmung kommt. Das Beispiel zeigt die Steuerbelastung jeweils für Ehe- und Konkubinatspaare mit den Einkommensaufteilungen 60 zu 40 sowie 90 zu 10 Prozent. Die Kalkulation bietet eine Orientierungshilfe und bildet nicht alle möglichen Fälle ab.
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Beispielrechnung zur Paarbesteuerung von Paaren ohne Kinder; alle Beträge in Franken / Quelle: Zürcher Kantonalbank.
Befürworter der «Fairness-Initiative» sind Mitte-Partei, SVP, EVP und EDU. Diese argumentieren damit, dass Ehepaare mit einer Annahme unabhängig vom Arbeitspensum nicht benachteiligt werden. Ein Ja soll zudem eine umfassende Neugestaltung des Schweizer Steuersystems sowie «Millionen zusätzliche Steuererklärungen» verhindern. Dies wäre beim Eintreten der Individualbesteuern der Fall.
Ein Gegenargument für die «Fairness-Initiative» ist zudem, dass diese nur die direkte Bundessteuer beträfe. Die Individualbesteuerung wäre über alle Staatsebenen relevant. Dies könnte ein komplexes, widersprüchliches System mit sich bringen. Weiter finden Gegner die Initiative für überholt, da Schweizerinnen und Schweizer bereits im März für die Individualbesteuerung gestimmt haben. Gegen die Initiative sind FDP, GLP, SP und Grüne. Dieses Argument könnte im Endspurt des Abstimmungskampfes noch an Bedeutung gewinnen.