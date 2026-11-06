Vor seiner Tätigkeit in Basel amtierte De Cos ​von 2018 bis 2024 als Chef ⁠der spanischen Zentralbank – eine turbulente Zeit, die mit einer extrem niedrigen Inflation begann. Später folgten die Corona-Pandemie ‌und eine Phase von Zinserhöhungen, mit denen sich die EZB gegen die ausufernde Inflation stemmte. Kollegen beschreiben de Cos als pragmatischen Ökonomen. Dogmatisches Denken sei ihm fremd. Zudem gilt ‌er als ausgeprägter Teamplayer. Als sich Anfang des Jahres einige der weltweit ​führenden Zentralbanker offen hinter den damaligen Fed-Chef Jerome Powell stellten, um ihn gegen politischen Druck aus dem Weissen Haus zu verteidigen, soll de Cos eine zentrale Rolle gespielt haben.