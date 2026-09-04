1982 war es zwischen Argentinien und Grossbritannien zu einem Krieg mit Hunderten Toten auf den Inseln gekommen. Die USA unterstützten die Briten, die sich militärisch durchsetzten und die argentinischen Angreifer von dem dünn besiedelten Überseegebiet vertreiben konnten. Argentinien beharrt weiter auf seinem Anspruch auf die Malvinas, wie die Inseln in Argentinien genannt werden.