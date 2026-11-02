War es ein ukrainischer Gegenangriff auf das russische System?

Die zeitliche Abfolge der Ereignisse liess zumindest die Vermutung zu, dass es sich nach der Attacke auf das ukrainische System um einen Gegenangriff Kiews gehandelt haben könnte. Allerdings könnte auch andere Akteure verantwortlich sein. Russland attackiert das kleinere Nachbarland Ukraine seit viereinhalb Jahren massiv aus der Luft, am Boden und auf hoher See. Es kommt dabei auch zu Cyberangriffen, die allerdings deutlich seltener Schlagzeilen machen.