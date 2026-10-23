Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander verwies in Berlin darauf, dass es zwar Branchen und Bereiche gebe, in denen es gut laufe - etwa Rüstungsindustrie oder Gesundheitstechnik. Aber: «Wenn nochmal Tausende Panzer oder Wehrmaterial bestellt werden, heisst das nicht, dass die deutsche M+E-Industrie daraus in der Fläche mehr Produktion gewinnt.» Die Rüstungsindustrie habe 200.000 Beschäftigte, die gesamte Branche aber 3,7 Millionen.