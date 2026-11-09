Die US-Arzneimittelbehörde FDA warnt vor einer möglichen schweren Augenerkrankung durch beliebte Abnehm- und Diabetes-Medikamente wie Wegovy und Ozempic. Die Hersteller Novo Nordisk und Eli Lilly müssten die Warnhinweise in den Produktinformationen ihrer GLP-1-Präparate entsprechend ergänzen, teilte die FDA am Montag mit. Konkret geht es um das Risiko einer Durchblutungsstörung des Sehnervs (NAION), die einen plötzlichen, schmerzlosen Sehverlust bis hin zur dauerhaften Erblindung verursachen kann. Neben den Novo-Nordisk-Produkten gilt dies auch für die Eli-Lilly-Medikamente Mounjaro und Zepbound. Die beiden Pharmakonzerne äusserten sich zunächst nicht dazu.
In Europa ist das Risiko bereits bekannt. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte im vergangenen Jahr als erste Aufsichtsbehörde bestätigt, dass die Novo-Nordisk-Mittel in sehr seltenen Fällen diese Augenerkrankung auslösen können. Der EMA zufolge könnte bis zu einer von 10.000 Patienten, die den Wirkstoff Semaglutid mindestens ein Jahr lang einnehmen, betroffen sein. Eine 2025 veröffentlichte Grossstudie mit rund 175.000 Diabetikern ergab zudem, dass sich das Risiko für die Erkrankung nach zweijähriger Behandlung mit einem GLP-1-Medikament im Vergleich zu anderen Diabetes-Arzneien mehr als verdoppelt.
(Reuters)