Die US-Arzneimittelbehörde FDA warnt vor einer möglichen schweren Augenerkrankung durch beliebte Abnehm- und ‌Diabetes-Medikamente wie ⁠Wegovy und Ozempic. Die Hersteller Novo Nordisk und ⁠Eli Lilly müssten die Warnhinweise in den Produktinformationen ihrer GLP-1-Präparate ‌entsprechend ergänzen, teilte die FDA am Montag ‌mit. Konkret geht ​es um das Risiko einer Durchblutungsstörung des Sehnervs (NAION), die einen plötzlichen, schmerzlosen Sehverlust bis hin zur dauerhaften Erblindung verursachen kann. Neben den Novo-Nordisk-Produkten gilt dies auch für ‌die Eli-Lilly-Medikamente Mounjaro und Zepbound. Die beiden Pharmakonzerne äusserten sich zunächst nicht dazu.

In Europa ist das Risiko bereits ​bekannt. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte im ​vergangenen Jahr als erste Aufsichtsbehörde bestätigt, ​dass die Novo-Nordisk-Mittel in sehr seltenen Fällen diese Augenerkrankung auslösen ‌können. Der EMA zufolge könnte bis zu einer von 10.000 Patienten, die den Wirkstoff Semaglutid mindestens ein ​Jahr ​lang einnehmen, betroffen sein. Eine ⁠2025 veröffentlichte Grossstudie mit rund 175.000 ​Diabetikern ergab zudem, ⁠dass sich das Risiko für die Erkrankung nach ‌zweijähriger Behandlung mit einem GLP-1-Medikament im Vergleich zu anderen Diabetes-Arzneien mehr als verdoppelt.

(Reuters)