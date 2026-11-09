In Europa ist das Risiko bereits ​bekannt. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte im ​vergangenen Jahr als erste Aufsichtsbehörde bestätigt, ​dass die Novo-Nordisk-Mittel in sehr seltenen Fällen diese Augenerkrankung auslösen ‌können. Der EMA zufolge könnte bis zu einer von 10.000 Patienten, die den Wirkstoff Semaglutid mindestens ein ​Jahr ​lang einnehmen, betroffen sein. Eine ⁠2025 veröffentlichte Grossstudie mit rund 175.000 ​Diabetikern ergab zudem, ⁠dass sich das Risiko für die Erkrankung nach ‌zweijähriger Behandlung mit einem GLP-1-Medikament im Vergleich zu anderen Diabetes-Arzneien mehr als verdoppelt.