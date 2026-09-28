«Salami-Taktik»

Die FDP prangert zudem eine «Salami-Taktik» an und argumentiert, dass bereits weitere Besteuerungsvorhaben in der Planung seien. Mit einer solchen Politik könne der Mehrwertsteuersatz bald die 10-Prozent-Marke erreichen, was die Wirtschaft innerhalb eines Jahrzehnts 16,4 Milliarden Franken kosten würde. Gemäss der BAK-Studie würde dies einen Haushalt dann 545 Franken pro Jahr kosten.