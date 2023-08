"Obwohl die Inflation von ihrem Höchststand abgesunken ist – eine willkommene Entwicklung – bleibt sie zu hoch“, sagte Jerome Powell, Vorsitzender der amerikanischen Notenbank Fed gemäss Text bei einer Rede am Freitag auf der Jahreskonferenz der US-Notenbank in Jackson Hole, Wyoming. "Wir sind bereit, die Zinsen gegebenenfalls weiter anzuheben, und beabsichtigen, die Politik auf einem restriktiven Niveau beizubehalten, bis wir sicher sind, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung unseres Ziels bewegt.“



Der Fed-Chef begrüsste die langsameren Preissteigerungen, die die US-Wirtschaft dank einer strafferen Geldpolitik und einer weiteren Lockerung der Angebotsbeschränkungen nach der Pandemie erzielt habe. Er warnte jedoch davor, dass der Prozess "auch angesichts der günstigeren jüngsten Werte noch einen langen Weg vor sich habe“. Gleichzeitig deutete Powell an, dass die Fed die Zinsen auf ihrer nächsten Sitzung im September stabil halten könnte, wie die Anleger dies erwarten.