Inflation macht Fed zu schaffen

Während ‌sich der US-Zentralbankchef länglich zu den Konjunkturaussichten äusserte, zeigte er sich mit Blick auf den Zinsausblick zugeknöpft: «Ich halte nichts davon, jetzt schon zu sagen, was ich auf den verbleibenden ​Sitzungen ​in diesem Jahr tun könnte», erklärte er. ⁠An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die Fed auf ​ihrer nächsten Sitzung Ende ⁠Oktober die Zinsen unverändert lässt und im Dezember die geldpolitischen Zügel anziehen wird.