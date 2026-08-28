Warsh sagte, die jüngsten ​Daten vermittelten ihm nicht ⁠den Eindruck, dass sich die zugrundeliegenden Trends nennenswert verbessert hätten. So verzeichneten ‌etwa die Hälfte der Positionen im PCE-Warenkorb einen jährlichen Preisanstieg von mehr als drei Prozent – ein Wert, der zwar unter ‌dem Niveau während des Inflationsschubs infolge der Corona-Pandemie liege, aber ​über der Norm der Zeit vor der Virus-Krise.