Lange hatten sich an den ​Finanzmärkten Zweifel gehalten, ob die Notenbank ⁠den Schritt nach oben wirklich wagen würde. Dies auch, weil die Fed den Finanzmärkten unter Warsh keine Orientierungshilfe mehr zum weiteren Kurs geben will. Ausserdem hat ‌Trump die unabhängigen Währungshüter immer wieder unter Druck gesetzt, die Zinsen entgegen der gängigen Lehrmeinung in Zeiten hoher Inflation zu senken. Trump hat Warsh im Mai ins Amt gebracht. Dabei machte er klar, dass er von dem neuen Fed-Chef eine lockerere Linie erwartete, als ‌sie Warshs Vorgänger Jerome Powell verfolgt hatte.