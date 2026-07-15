Er hatte ‌bereits am Vortag bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus erklärt, dass Veränderungen nicht abrupt vorgenommen würden: «Wir haben fast 18 Jahre gebraucht, um in diese Bilanzsituation zu gelangen», sagte Warsh ​und ​fügte an: «Wir halten grosse Bestände an ⁠langfristigen Staatsanleihen und langfristigen hypothekenbesicherten Wertpapieren. Wir werden daran ​nicht von heute auf ⁠morgen etwas ändern können.» Vor der Finanzkrise von 2008 hielt die Fed ‌Anleihen im Wert von weniger als einer Billion Dollar – ausschliesslich US-Staatsanleihen. Im Zuge der geldpolitischen Massnahmen im Kampf gegen eine Rezession und später zur ‌Stützung der US-Wirtschaft in der Corona-Krise wurde die Bilanz jedoch ​aufgebläht, die zwischenzeitlich sogar einen Umfang von rund neun Billionen Dollar erreichte.