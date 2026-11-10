Die Teuerung liegt seit Jahren ​über dem Notenbankziel von 2,0 Prozent. ​Die Fed achtet dabei ​besonders auf ein Inflationsmass, das auf die Konsumgewohnheiten der ‌Verbraucher zugeschnitten ist - den PCE-Index. Die daraus berechnete Rate lag im September bei 3,6 Prozent: Die ​Notenbank ​hat im selben Monat ⁠auf den vom Ölpreisschock ​ausgelösten Inflationsschub reagiert und ⁠erstmals in diesem Jahr die Zinsen ‌erhöht. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass sie im Dezember nachlegen wird.