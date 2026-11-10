Laut US-Notenbankdirektor Christopher Waller treibt steigender Preisdruck die Federal Reserve voraussichtlich geldpolitisch in die Offensive. «Es hat den Anschein, als würde sich die Inflation von unserem Zielwert entfernen, statt sich ihm anzunähern», sagte er am Dienstag in London. In einem solchen Fall müsse man geldpolitisch «aggressiver vorgehen», betonte das Direktoriumsmitglied. Er äusserte sich wenige Stunden vor Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten: Von Reuters befragte Experten erwarten, dass die Inflationsrate auf 3,9 Prozent steigen wird.
Die Teuerung liegt seit Jahren über dem Notenbankziel von 2,0 Prozent. Die Fed achtet dabei besonders auf ein Inflationsmass, das auf die Konsumgewohnheiten der Verbraucher zugeschnitten ist - den PCE-Index. Die daraus berechnete Rate lag im September bei 3,6 Prozent: Die Notenbank hat im selben Monat auf den vom Ölpreisschock ausgelösten Inflationsschub reagiert und erstmals in diesem Jahr die Zinsen erhöht. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass sie im Dezember nachlegen wird.
(Reuters)