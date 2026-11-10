Laut US-Notenbankdirektor Christopher Waller treibt steigender Preisdruck die Federal Reserve voraussichtlich ‌geldpolitisch ⁠in die Offensive. «Es hat den Anschein, als würde ⁠sich die Inflation von unserem Zielwert entfernen, statt sich ‌ihm anzunähern», sagte er ‌am Dienstag in London. ​In einem solchen Fall müsse man geldpolitisch «aggressiver vorgehen», betonte das Direktoriumsmitglied. Er äusserte sich wenige Stunden vor Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten: Von Reuters ‌befragte Experten erwarten, dass die Inflationsrate auf 3,9 Prozent steigen wird.

Die Teuerung liegt seit Jahren ​über dem Notenbankziel von 2,0 Prozent. ​Die Fed achtet dabei ​besonders auf ein Inflationsmass, das auf die Konsumgewohnheiten der ‌Verbraucher zugeschnitten ist - den PCE-Index. Die daraus berechnete Rate lag im September bei 3,6 Prozent: Die ​Notenbank ​hat im selben Monat ⁠auf den vom Ölpreisschock ​ausgelösten Inflationsschub reagiert und ⁠erstmals in diesem Jahr die Zinsen ‌erhöht. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass sie im Dezember nachlegen wird.

(Reuters)