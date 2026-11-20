Die Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt im September war Cook zufolge ‌nicht ausreichend. Zudem lieferten die jüngsten Daten keine Anzeichen für einen Rückgang der Teuerung. Cook hatte im Oktober als eines von zwei Mitgliedern ​des Zinsausschusses gegen die Entscheidung der Notenbank gestimmt, den Leitzins ​in der Spanne von 3,75 ​bis 4,00 Prozent zu belassen. Ihre damalige Gegenstimme spiegele die Dringlichkeit wider, die Inflation ‌zu bekämpfen, erklärte sie nun. Werde mit weiteren Zinsschritten zu lange gewartet, drohe die Notenbank ins Hintertreffen zu geraten. Dies könnte später noch ​stärkere Anhebungen ​erfordern und die US-Haushalte unnötig ⁠belasten.