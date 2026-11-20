Das aktuelle Zinsniveau reiche nicht aus, um die Inflation zu bekämpfen, erklärte Cook am Freitag in einem Redetext für eine Notenbankkonferenz in Chile. Sie betrachte die Preisentwicklung mit grosser Sorge. In einem anderen Umfeld könne sich die Fed Geduld leisten. In der aktuellen wirtschaftlichen Lage habe sie diesen Luxus jedoch nicht. Die Inflation liege seit zu langer Zeit über dem Zielwert der Notenbank von zwei Prozent.
Die Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt im September war Cook zufolge nicht ausreichend. Zudem lieferten die jüngsten Daten keine Anzeichen für einen Rückgang der Teuerung. Cook hatte im Oktober als eines von zwei Mitgliedern des Zinsausschusses gegen die Entscheidung der Notenbank gestimmt, den Leitzins in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent zu belassen. Ihre damalige Gegenstimme spiegele die Dringlichkeit wider, die Inflation zu bekämpfen, erklärte sie nun. Werde mit weiteren Zinsschritten zu lange gewartet, drohe die Notenbank ins Hintertreffen zu geraten. Dies könnte später noch stärkere Anhebungen erfordern und die US-Haushalte unnötig belasten.
An den Finanzmärkten wird allgemein erwartet, dass die Fed die Zinsen auf ihrer nächsten Sitzung am 8. und 9. Dezember anheben wird. Zahlreiche Notenbanker hatten in den vergangenen Wochen ähnliche Signale gesendet. Cook sieht die US-Wirtschaft derweil in guter Verfassung. Das Wachstum sei stark und beschleunige sich, sagte die Fed-Gouverneurin. Zudem bleibe der Arbeitsmarkt solide.
(Reuters)