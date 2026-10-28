Er verweist auch darauf, dass die Notenbank der amerikanischen Wirtschaft ein sehr gutes Zeugnis ausstellt: «Das Produktivitätswachstum ist stark, und die Investitionstätigkeit ist robust», heisst es im Begleittext zum Zinsentscheid. Die Zentralbank hatte den geldpolitischen Schlüsselsatz im September erstmals seit rund drei ‌Jahren angehoben, um die hartnäckige Inflation in Schach zu halten. Mit der Zinspause nur wenige Tage vor den am 3. November anstehenden Zwischenwahlen zum US-Kongress dürfte die Notenbank auch Kritik aus dem Weissen Haus aus dem Wege gehen. US-Präsident ​Donald Trump hatte der Fed unter Warshs Vorgänger Jerome Powell immer wieder vorgeworfen, mit ihrer ​vermeintlich zu straffen Geldpolitik die Wirtschaft zu bremsen.