Die Inflation in den USA hat sich der US-Notenbank Fed zufolge in den vergangenen Wochen in einigen Teilen des Landes wieder verstärkt. ‌Am ⁠Arbeitsmarkt habe es zudem kaum Neueinstellungen, aber auch wenig Entlassungen gegeben, hiess es in ⁠dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht «Beige Book» der Fed. Die Unternehmen blicken demnach in weiten Teilen des Landes positiv ‌nach vorn. Sie erwarteten aber zumeist nur ein leichtes ‌Wachstum mit Schwerpunkt auf der Industrie, das von ​anhaltenden Unsicherheiten belastet werde. Die Firmen gaben zudem an, dass sie die gestiegenen Treibstoffkosten über die Lieferketten weiterreichten. Preisdruck gebe es auch durch andere Rohstoffe, Zölle und Versicherungen.