Warsh blieb zuletzt seiner Linie treu, sich zum künftigen Zinskurs ​bedeckt zu halten. Er ist der Ansicht, dass ​sich die Märkte an den Fundamentaldaten ausrichten sollten ​und nicht an Hinweisen der Notenbanker. Mit der Zinspause nur wenige Tage vor den am ‌3. November anstehenden US-Kongresswahlen dürfte die Notenbank auch Kritik aus dem Weissen Haus aus dem Wege gehen. US-Präsident Donald Trump hatte der Notenbank unter Warshs Vorgänger ​Jerome ​Powell immer wieder vorgeworfen, mit ihrer vermeintlich ⁠zu straffen Geldpolitik die Wirtschaft zu ​bremsen. Er dringt trotz der ⁠stark steigenden Verbraucherpreise auf kräftige Zinssenkungen.