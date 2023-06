Nach zehn geldpolitischen Schritten nach oben in Folge pausiert die US-Notenbank Fed auf ihrem Weg zum Zinsgipfel. Sie beliess den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch in der Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. An den Finanzmärkten war nach entsprechenden Signalen aus dem Führungskreis der Zentralbank damit gerechnet worden. Zugleich signalisierten die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell, dass sie weitergehen wollen: Zum Jahresende peilen sie im Mittel ein Zinsniveau von 5,6 Prozent an - im März hatten sie 5,1 Prozent anvisiert.