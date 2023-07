Von Interesse ist dabei weniger der Zinsentscheid an sich, sondern die damit einhergehenden Erläuterungen der Fed, wie es in Zukunft weitergehen könnte. So schreibt die ING Bank, dass die Federal Reserve voraussichtlich am 26. Juli ihre geldpolitische Straffung wieder aufnehmen wird. Die Inflation mässigt sich, liege aber immer noch deutlich über dem Zielwert. Angesichts des angespannten Arbeitsmarktes und der robusten Wirtschaftstätigkeit könnten die Verantwortlichen der Fed das Gefühl haben, dass sie kein Risiko eingehen wollen. "Deshalb wird die Fed die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen signalisieren, aber da sich der Kreditzyklus dreht, bezweifeln wir, dass sich diese Meinung durchsetzen wird", so die Ökonomen der ING Bank..