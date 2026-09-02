Die Auswirkungen der Zölle liessen nach und die höheren Energiepreise wirkten sich nicht auf andere Dienstleistungen aus, sagte Williams am Mittwoch in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC. «Die jüngsten Daten sind ermutigend». Zudem sei zu beobachten, «dass der Inflationstrend langsam nach unten tendiert, da einige der Auswirkungen der Zölle allmählich in den Hintergrund treten», so Williams weiter