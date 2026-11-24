«Wir müssen im Laufe der Zeit Massnahmen ergreifen, die sicherstellen, dass wir die Inflation zeitnah und dauerhaft auf unser Ziel von zwei Prozent zurückführen», sagte der New Yorker Fed-Regionalchef John Williams am Montag auf einer Veranstaltung der University of Mount Saint Vincent in New York. Es gebe noch viel zu tun, um das zu erreichen.
Der weitere geldpolitische Kurs werde von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängen, sagte Williams. Er verfolge dafür keinen bestimmten Zeitplan. «Wir werden im weiteren Verlauf dazulernen müssen, wenn wir mehr Daten erhalten», erklärte Williams vor Journalisten. «Ich schliesse keine Optionen aus», sagte er mit Blick auf das Tempo künftiger Schritte. Weitere Schritte bei aufeinanderfolgenden Fed-Sitzungen seien denkbar. Sollte sich die Wirtschaft als sehr robust erweisen und der Inflationsdruck nicht nachlassen, werde die Fed nicht einfach abwarten. Stattdessen werde man die Geldpolitik anpassen.
Williams sagte in seiner Rede, er erwarte zum Jahresende eine Inflationsrate von 3,5 Prozent. Sie dürfte sich im nächsten Jahr auf knapp über zwei Prozent abschwächen, bevor sie 2028 auf den Zielwert sinke. Die Inflationsrisiken seien weiterhin nach oben gerichtet. Die nach wie vor erhöhten Energiepreise gehörten zu den Haupttreibern des hohen Preisdrucks. «Obwohl sich die Auswirkungen von Zöllen, geopolitischen Konflikten und dem KI-Boom in den Preisen bestimmter Warenkategorien zeigen, gibt es wenig Hinweise darauf, dass diese erheblich auf eine breitere und hartnäckigere Inflation übergreifen», erklärte Williams weiter. Die Wirtschaft zeige sich stark und widerstandsfähig und dürfte sowohl 2026 als auch 2027 um 2,75 Prozent wachsen. Der Arbeitsmarkt erweise sich als stabil. Die aktuelle Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent dürfte im kommenden Jahr auf rund vier Prozent sinken.
Aktienmarkt-Rallye
An den Finanzmärkten wird allgemein erwartet, dass die Fed ihren Leitzins im nächsten Monat von der aktuellen Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent um einen Viertelprozentpunkt anhebt und im kommenden Jahr weitere Erhöhungen folgen lässt. Die Notenbank hatte die Zinsen zuletzt im September angehoben, um die Inflation einzudämmen. Diese liegt seit mehr als fünf Jahren über dem Zielwert von zwei Prozent.
Die Äusserungen von Williams fielen mit einer kräftigen Aktienmarktrally zusammen. Diese wurde durch die Ankündigung des Chipherstellers Nvidia ausgelöst, Jensen Huang wieder als Konzernchef einzusetzen, nachdem US-Präsident Donald Trump darauf gedrungen hatte. Die Reaktion der Anleger verdeutlichte die Bedeutung von Unternehmen aus dem Bereich Künstliche Intelligenz (KI) als Markttreiber. Einige Beobachter hatten sich in den vergangenen Tagen gefragt, ob starke Kursverluste an den Börsen die Fed von Zinserhöhungen abhalten könnten. Williams sagte vor Journalisten, die Marktschwankungen hätten ihn nicht überrascht. Die jüngsten Entwicklungen hätten seinen Optimismus für die wirtschaftliche Zukunft nicht getrübt.
(Reuters)