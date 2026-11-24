Williams sagte in seiner Rede, er erwarte zum ‌Jahresende eine Inflationsrate von 3,5 Prozent. Sie dürfte sich im nächsten Jahr auf knapp über zwei Prozent abschwächen, bevor sie 2028 auf den Zielwert sinke. Die Inflationsrisiken seien weiterhin nach oben gerichtet. Die nach wie vor erhöhten Energiepreise gehörten zu den ​Haupttreibern des hohen Preisdrucks. «Obwohl sich die Auswirkungen von Zöllen, geopolitischen Konflikten und dem KI-Boom in ​den Preisen bestimmter Warenkategorien zeigen, gibt es wenig Hinweise darauf, dass diese ​erheblich auf eine breitere und hartnäckigere Inflation übergreifen», erklärte Williams weiter. Die Wirtschaft zeige sich stark und widerstandsfähig und dürfte sowohl 2026 als auch ‌2027 um 2,75 Prozent wachsen. Der Arbeitsmarkt erweise sich als stabil. Die aktuelle Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent dürfte im kommenden Jahr auf rund vier Prozent sinken.