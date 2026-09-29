Die Notenbank hatte ihren Leitzins im September um ‌einen Viertelprozentpunkt auf die Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben. Damit kämpft die Fed gegen eine Teuerungsrate, die seit mehr als einem halben Jahrzehnt über dem Zielwert liegt. Der Preisdruck ​hatte sich in diesem Jahr durch die Zölle von US-Präsident ​Donald Trump sowie stark gestiegene Energiepreise infolge des von ​den USA und Israel begonnenen Krieges gegen den Iran weiter verschärft.