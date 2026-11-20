Die US-Notenbank Fed muss die Zinsen nach Ansicht der regionalen Notenbankchefin von Philadelphia, Anna Paulson, weiter anheben. Die Inflation sei zu hoch, während die Wirtschaft ansonsten robust sei, sagte Paulson am Donnerstag (Ortszeit) im Anschluss an eine Rede in New York. «Ich sehe, dass das Wachstum anzieht und am Arbeitsmarkt Vollbeschäftigung herrscht», erklärte sie und fügte hinzu: «Daher ist klar, dass die Inflation derzeit Priorität haben muss.» Die Teuerung lasse sich nur durch höhere Zinsen senken. Paulson ist in diesem Jahr stimmberechtigtes Mitglied im Offenmarktausschuss (FOMC), der über die Zinsen entscheidet.
In ihrer eigentlichen Rede betonte Paulson, dass für die Fed das gegenseitige Verständnis mit der Öffentlichkeit wichtiger sei als konkrete Zinsausblicke. Die Äusserungen fallen in eine Zeit, in der die Fed unter ihrem neuen Chef Kevin Warsh ihre Kommunikation überarbeitet und fast vollständig auf Hinweise zur künftigen Zinsentwicklung verzichtet. Wenn die Öffentlichkeit die Reaktionsfunktion der Notenbank verstehe, könne die Fed stetig und vorhersehbar handeln, sagte Paulson. Für die nächste Zinssitzung am 8. und 9. Dezember wird an den Märkten mit einer weiteren Erhöhung um einen Viertelprozentpunkt auf eine Spanne von 4,0 bis 4,25 Prozent gerechnet.
(Reuters)