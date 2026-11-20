In ihrer eigentlichen ​Rede betonte Paulson, dass für die Fed das ​gegenseitige Verständnis mit der ​Öffentlichkeit wichtiger sei als konkrete Zinsausblicke. Die Äusserungen fallen in eine Zeit, ‌in der die Fed unter ihrem neuen Chef Kevin Warsh ihre Kommunikation überarbeitet und fast vollständig auf Hinweise ​zur künftigen ​Zinsentwicklung verzichtet. Wenn die ⁠Öffentlichkeit die Reaktionsfunktion der Notenbank verstehe, ​könne die Fed stetig ⁠und vorhersehbar handeln, sagte Paulson. Für die nächste Zinssitzung ‌am 8. und 9. Dezember wird an den Märkten mit einer weiteren Erhöhung um einen ‌Viertelprozentpunkt auf eine Spanne von 4,0 bis ​4,25 Prozent gerechnet.